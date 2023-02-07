مدرب ريال مدريد يعلق على مواجهة الأهلي المصري في مونديال الأندية

أبدى المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إعجابه واحترامه لنادي الأهلي المصري وذلك قبل مباراة الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب.

وسيقود أنشيلوتي كتيبة ريال مدريد عندما تخوض أولى مبارياتها في كأس العالم للأندية، مساء غد الأربعاء، ضد الأهلي، في الدور نصف النهائي.

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وعشية المباراة المرتقبة، قال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "مونديال الأندية حدث مهم للغاية. وجودنا هنا يعني أننا قدمنا موسما رائعا. نحن متحمسون للغاية، ونريد الفوز باللقب في بلد لدينا فيه الكثير من المشجعين، وننهي موسما رائعا قبل التفكير في التحديات المقبلة".

وعن منافسه في مباراة الغد، الأهلي، قال المدرب الإيطالي: "إنه فريق له تاريخ كبير، ومن بين الأهم بالعالم. لديهم خبرة في هذه المسابقات، ولاعبين ماهرين وسريعين".

وأكد: "ستكون مباراة متكافئة وتنافسية. نحترم الأهلي كثيرا، فقد حققوا الكثير في كرة القدم الإفريقية".

وعن أجواء البطولة، قال: "الأهلي لديه قاعدة جماهيرية كبيرة. ستكون مباراة ممتعة، لأن مدريد أيضا لديه الكثير من المشجعين في المغرب، وكلا الفريقين سيحاول التأهل للنهائي".

وتابع: "كأس العالم منظمة بشكل جيد. لدينا طقس جيد أيضا، يسعدنا أن نكون هنا، وأتمنى أن نتمكن من رفع اللقب في نهاية هذا الأسبوع".

المصدر: وكالات