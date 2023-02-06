أول قرار لمرتضى منصور بعد خسارة الزمالك القاسية من فاركو

دعا رئيس الزمالك مرتضى منصور، لعقد اجتماع طارئ غدا الثلاثاء، عقب خسارة فريقه المذلة أمام فاركو يوم الاثنين بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المرحلة الـ17 للدوري المصري لكرة القدم.

وكتب منصور عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" "ما حدث مع الزمالك شيء متوقع، فكل الأندية دعمت فرقها، لكن اتحاد الكرة المتآمر رفض قيد لاعبي الزمالك الجدد".

وتابع "وبناء عليه تمت دعوة مجلس الإدارة لجلسه طارئة، لعرض عدم استكمال مسابقة الدوري، في ظل هذا المناخ السيئ والمؤامرات الحقيرة التي يقودها اتحاد الكرة ضد الزمالك، بهدف حرمان النادي من الحصول على بطولة الدوري للمرة الثالثة على التوالي، ليرضي الفريق المنافس".

ومن جانبه أكد أسامة نبيه مدرب الزمالك أن الفريق يعاني من ضغوط كبيرة من قبل الاتحاد ما سبب في خسارته أمام فاركو.

وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "حزين لخسارة اليوم أمام فاركو، 3 أخطاء كلفتنا 3 أهداف، ضغوط المباراة جعلت الأمر صعبا، الزمالك يعاني بسبب أمور خارجية".

وأضاف "الزمالك تعرض للضغط في الأسبوع الماضي من اتحاد كرة القدم بسبب عدم قيد اللاعبين الجدد، لم أكن أعلم هل أضم الصفقات الجديدة لقائمة المباراة أم لا، لكنني تراجعت عن الأمر لا سيما أنه سيضر الفريق، وهي أسباب جعلت الزمالك يعاني محليا، والمعاناة لن تتوقف، وستستمر في دوري أبطال إفريقيا، رغم أننا نمثل مصر كبطل للدوري".

وأتم "يجب أن يحدد موقف الثلاثي الجديد في حال سيتم قيدهم من عدمه، وإذا لم يتم قيدهم سنركز في البطولة القارية فقط".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أصدر بيانا رسميا الثلاثاء الماضي، أعلن خلاله عدم قيد نادي الزمالك لصفقاته الجديدة قبل إقفال باب الانتقالات الشتوية وهم الثلاثي ناصر منسي، والمغربي أحمد بلحاج، والعائد من الإعارة محمود شبانة، لعدم سداد الزمالك المستحقات المالية المتأخرة عليه والتي قدرت بما يقرب من 70 مليون جنيه، إضافة إلى قيمة رسوم قيد صفقاته الجديدة والتي تصل إلى مليونين و800 ألف جنيه.

المصدر: وكالات