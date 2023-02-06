السوري الصوفي يتوج بميدالية تاريخية في بطولة العالم للبلياردو

توج لاعب منتخب سوريا للبلياردو محمد الصوفي، أمس الأحد، بميدالية فضية تاريخية في بطولة العالم التي استضافتها بولندا.

وحصد الصوفي الميدالية الفضية في إنجاز هو الأول من نوعه للاعب عربي في بطولات العالم للبلياردو بعد خسارته في المباراة النهائية أمام الإسباني فرانشيسكو سانشيز رويز (10-13).

وكان الصوفي قد تأهل إلى نهائي بطولة العالم بعد تغلبه في الدور نصف النهائي على الصيني ووكون لين بنتيجة 11-6، كما أطاح في الدور ربع النهائي ببطل العالم أربع مرات وبطل أوروبا أربع عشرة مرة النمساوي ألبين أوسشان.

يذكر أن الصوفي كان قد حصل في وقت سابق على ذهبية الفردي في الـ9 كرات في بطولة غرب آسيا المجمعة للبلياردو والسنوكر.

المصدر: الاتحاد الرياضي العام