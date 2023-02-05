إنجاز تاريخي… لاعب سوري يبلغ نهائي بطولة العالم للبلياردو

تأهل لاعب منتخب سورية للبلياردو محمد الصوفي إلى نهائي بطولة العالم المقامة حاليا في بولندا، في إنجاز غير مسبوق لأي لاعب عربي.

وجاء صعود الصوفي إلى النهائي على حساب الصيني ووكون لين، إثر فوزه عليه بنتيجة (11-6) في الدور نصف النهائي للبطولة.

The fairytale continues for Mohammad Soufi! 🌟



The Syrian reaches the #WorldPoolChampionship final defeating Wu Kun Lin 11-6 🇸🇾 pic.twitter.com/KlbOqomR77 — Matchroom Pool (@MatchroomPool) February 5, 2023

كما تمكن النجم السوري من إقصاء بطل العالم أربع مرات وبطل أوروبا أربع عشرة مرة النمساوي البين أوسشان، من الدور ربع النهائي للبطولة، بعد التغلب عليه بنتيجة (11-8).

يذكر أن محمد الصوفي هو صاحب ذهبية الفردي في لعبة الـ9 كرات في بطولة غرب آسيا المجمعة للبلياردو والسنوكر.

المصدر: سانا