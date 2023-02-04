برلمانية أوروبية تحث على السماح لروسيا بالمشاركة في أولمبياد 2024

تحدثت عضو البرلمان الأوروبي، الإستونية، يانا توم، عن المقاطعة المحتملة لتحالف دول بقيادة بولندا لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" في حالة قبول رياضيين من روسيا وبيلاروس.

ونقل موقع "postimees.ee" عن يانا توم قولها: "إذا تنافس الرياضيون الروس بدون علم، فلن يكون هناك نشيد وطني. ثم يمكن القيام بذلك على هذا النحو".

وأوضحت الإستونية أنها لا تقبل مبدأ المسؤولية الجماعية، قائلة: "لأنه إذا كان الجميع يتحملون المسؤولية، فلن يكون هناك أحد مسؤول في النهاية"، في إشارة إلى استماعها لرأي الرياضيتين الإستونيتين كايا كانيبي وإرينا إمبريتش، اللتين عارضتا مقاطعة الروس.

وأكدت يانا توم أن مجموعة من 82 من أعضاء البرلمان الأوروبي ناشدت رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، بدعوة للضغط على الدول الأوروبية للمطالبة باستبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

المصدر: "russian.rt.com"