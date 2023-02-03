رياضية جزائرية حسناء تخطف الأنظار في السعودية (صور)

تصدر اسم الشابة الجزائرية عبلة سنوسي، لاعبة نادي الأهلي السعودي، مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، بعد أن حصدت صورها خلال التدريب إعجابا كبيرا وأثارت تفاعلا بين النشطاء.

ولعبت عبلة لأندية "انتصار وهران" الجزائري من عام 2018 إلى 2021، ونادي فتيات "وئام قسنطينة" الجزائري من 2021 إلى 2022، لتوقع في أكتوبر الماضي عقدا احترافيا مع نادي الهلال النسائي.

وسبق أن ظهرت الشابة، وهي من مواليد 22 ديسمبر 2000، في الإعلان الترويجي الذي أطلقه الاتحاد الجزائري لكرة القدم برعاية شركة "أديداس" الرائدة في صناعة الأحذية والملابس الرياضية، لقميص المنتخب الجزائري، في سبتمبر الماضي.

المصدر: RT