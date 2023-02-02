هبوط اضطراري لطائرة فريق سويدي بسبب خطر انفجار الكرات!

اضطرت طائرة تقل بعثة فريق غوتيبورغ السويدي لكرة القدم، إلى الهبوط الاضطراري اليوم الخميس، بسبب الخوف من انفجار كرات القدم المنفوخة التي على متنها.

وأعلن قائد الطائرة بعد نحو 30 أو 40 دقيقة من الإقلاع، أنه يتعين عليه القيام بهبوط اضطراري في كوبنهاغن بسبب خطر انفجار نحو 30 كرة منفوخة، نتيجة فرق الضغط الجوي، وذلك وفقا لموقع "Aftonblade".

تلقى الطيار المعلومات حول الكرات الموجودة في مقصورة الأمتعة من مطار المغادرة.

وأقلعت الطائرة من مطار "لاندفيتر" صباح اليوم الخميس، لكن الطيار بعد نحو 30 أو 40 دقيقة أعلن فوق سكونا أنه يتعين عليه القيام بهبوط اضطراري.

وللمفارقة اتضح بعد الهبوط أن الإنذار كان خاطئا وأن الكرات كانت مفرغة من الهواء.

فأقلعت الطائرة من جديد بعد حوالي ساعة متجهة إلى إسبانيا.

المصدر: وسائل إعلام