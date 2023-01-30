ميسي يكشف سبب حجب حسابه على "إنستغرام" بعد الفوز بكأس العالم

كشف قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن حظر حسابه على موقع "إنستغرام" بعد تلقيه مليون رسالة بعد فوز منتخب بلاده بلقب بطل كـأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وقاد ميسي منتخب بلاده للفوز بكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986، على حساب نظيره الفرنسي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على استاد "لوسيل".

والتقطت صورة لميسي في أرضة ملعب "لوسيل" يرفع كأس العالم وهو محمول على أكتاف زميله السابق في المنتخب الأرجنتيني "الألباسيلستي" المهاجم المعتزل سيرخيو أغويرو، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي التاريخي.

ونشر ميسي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في المونديال أيضا، تلك الصورة عبر حسابه الشخصي في موقع "إنستغرام"، لتحصل على أكثر من 75 مليون علامة إعجاب، ما جعلها أكثر صورة في تاريخ المنصة، تحصل على علامات إعجاب متخطية صورة البيضة الشهيرة.

وكشف ميسي: "تم حظري في إنستغرام لبضعة أيام بسبب عدد الرسائل التي تلقيتها بعد الفوز بكأس العالم"، وذلك وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

Messi got blocked from Instagram because he was receiving too many messages after winning the World Cup 😅🏆 pic.twitter.com/WULlPayn3w — ESPN FC (@ESPNFC) January 30, 2023

وكشف أيضا عن تشغيل "إنستغرام" الخاص به بنفسه وعدم استخدام "أي شركة أو أي شخص آخر" لإدارة المنشورات.

ويتابع حساب ميسي على "إنستغرام" أكثر من 425 مليون شخص.

المصدر: وسائل إعلام