"الرجل الفولاذي".. رسائل لدجوكوفيتش بعد الفوز ببطولة أستراليا والمشهد المؤثر (فيديو)

تلقى النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش رسائل الثناء على "الجهد المذهل" الذي قدمه للفوز باللقب العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

وتوج دجوكوفيتش بلقب بطولة أستراليا المفتوحة أمس الأحد، على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، ليجهش في البكاء في مشهد مؤثر بعد المباراة عندما صعد إلى المدرجات وانهار بين أعضاء فريقه وعانق والدته طويلا، قبل أن يعود إلى الملعب ويواصل البكاء على كرسيه، متأثرا بمعاناته من الإصابة، وترحيله العام الماضي، من أستراليا لرفضه تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

Djokovic feeling all the emotions after his historic 10th Australia Open win 🥺 pic.twitter.com/1UggVgfg28 — Eurosport (@eurosport) January 29, 2023

وأحرز نوفاك دجوكوفيتش (35 عاما) لقب بطل أستراليا للمرة العاشرة وهو رقم قياسي، كما عادل الرقم القياسي للنجم الإسباني رافائيل نادال، بعدد مرات الفوز في بطولات الأربع الكبرى للتنس، برصيد 22 لقبا لكل منهما.

ومن أبرز المهنئين، أسطورة التنس المعتزل السويسري روجيه فيدرر، الذي أثنى على "الجهد المذهل" الذي قدمه دجوكوفيتش للفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة العاشرة.

وكان فيدرر، أول لاعب يصل إلى اللقب رقم 20 في بطولات جراند سلام عندما توج ببطولة أستراليا المفتوحة بالذات عام 2018، لكنه لم يتمكن من تعزيز الرقم قبل أن يعتزل في سبتمبر 2022.

وهنأ فيدرر عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" دجوكوفيتش، قائلا: "جهد مذهل من جديد! الكثير من التهاني".

ووصف فاسيك بوسبيئيل، شريك دجوكوفيتش وغيره من اللاعبين في تأسيس اتحاد لاعبي التنس المحترفين، النجم الصربي بأنه "الرجل الفولاذي" في التنس.

كما أثنى نجما التنس الكندي دينيس شابوفالوف والدنماركي هولغر رون على دجوكوفيتش عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما حظي النجم الصربي بالإشادة من قبل أسطورة ألعاب القوى العداء الجامايكي أوسين بولت.

المصدر: وكالات