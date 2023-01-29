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برايتون يحقق فوزا "قاتلا" على ليفربول ويجرده من لقب كأس اتحاد إنجلترا

الرياضة

برايتون يحقق فوزا
AP
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سجل نادي برايتون هدفا في وقت "قاتل" ليهزم ليفربول بنتيجة 2-1 ويجرده من لقب بطل كأس اتحاد إنجلترا، في مباراة جمعتهما يوم الأحد في الدور الرابع من المسابقة.

وتقدم ليفربول أولا بهدف من توقيع هارفي إليوت في الدقيقة 30 بعد تمريرة بينية من النجم المصري محمد صلاح.

وأدرك برايتون التعادل في الدقيقة 39 عن طريق لويس دينك.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة وبالتحديد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أحرز الياباني المتألق كاورو ميتوما هدفا "قاتلا" بعدما تلاعب بدفاع ليفربول ليمنح فريقه بطاقة التأهل للدور المقبل.

المصدر: RT

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