برايتون يحقق فوزا "قاتلا" على ليفربول ويجرده من لقب كأس اتحاد إنجلترا
سجل نادي برايتون هدفا في وقت "قاتل" ليهزم ليفربول بنتيجة 2-1 ويجرده من لقب بطل كأس اتحاد إنجلترا، في مباراة جمعتهما يوم الأحد في الدور الرابع من المسابقة.
وتقدم ليفربول أولا بهدف من توقيع هارفي إليوت في الدقيقة 30 بعد تمريرة بينية من النجم المصري محمد صلاح.
Harvey Elliott just delivers in the #EmiratesFACup 😍#EmiratesFACuppic.twitter.com/TDtISryxYK— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 29, 2023
وأدرك برايتون التعادل في الدقيقة 39 عن طريق لويس دينك.
They all count 👀@OfficialBHAFC#EmiratesFACuppic.twitter.com/fkJKiYurA4— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 29, 2023
OH. MY. WORD.@kaoru_mitoma with a late stunner for @OfficialBHAFC 🤯#EmiratesFACuppic.twitter.com/R6bfaXSGVW— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 29, 2023
وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة وبالتحديد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أحرز الياباني المتألق كاورو ميتوما هدفا "قاتلا" بعدما تلاعب بدفاع ليفربول ليمنح فريقه بطاقة التأهل للدور المقبل.
المصدر: RT