الاتحاد المصري يتخذ خطوات تصعيدية ضد مرتضى منصور

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد، وقف التعامل مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وإحالته إلى لجنة الانضباط، في ظل تجاوزات الأخير عبر قناة ناديه بحق مسؤولي الاتحاد.

وقال الاتحاد المصري في بيان على حسابه في موقع "تويتر": "أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة جمال علام مجموعة قرارات هامة".

ومن بين هذه القرارات إيقاف التعامل مع رئيس نادي الزمالك، وإحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى لجنة الانضباط، مع احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد، حال استمرار تلك التجاوزات.

🚨 | بيان



أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، مجموعة قرارات هامة، عقب اجتماعه الطارىء اليوم الأحد 29 يناير 2023 بمقر الاتحاد، وجاءت القرارات كالتالي: pic.twitter.com/GiKPFz5Oxk — EFA.eg (@EFA) January 29, 2023

كما قرر الاتحاد المصري مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام، بشأن التجاوزات الصادرة من قناة نادي الزمالك.

وتضمن بيان اتحاد الكرة المصري عددا من النقاط الأخرى:

- عدم قبول اعتذار لجنة الانضباط والتمسك باستمرارها في عملها، كقامات قضائية وقانونية مستقلة، حيث إن تواجدها في الاتحاد المصري لكرة القدم يرسخ مبادئ العدالة والانضباط داخل منظومة الكرة المصرية.

- تأكيد المجلس كافة صلاحيات اللجنة الانضباطية والأخلاقية طبقا للائحة الانضباط والأخلاقيات، ودعمه الكامل لما تتخذه من قرارات.

- تم عرض مجموعة من السير الذاتية لخبراء تحكيم أجانب، ويجري التفاوض معهم للتعاقد مع السيرة الذاتية الأفضل، لتولي مهمة رئاسة لجنة الحكام المصرية، على أن يكون ضمن مهام رئيس اللجنة تطوير منظومة التحكيم المصرية.

- الموافقة على تسوية مستحقات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بعد مراجعة الجهة الإدارية.

- الموافقة على تسوية مستحقات الإنجليزي مارك كلاتنبرغ رئيس لجنة الحكام السابق، بعد الموافقة على استقالته، ومراجعتها من الجهة الإدارية.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم