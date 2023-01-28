مونديال كرة اليد.. الدنمارك تطيح بإسبانيا وتبلغ النهائي الثالث تواليا

تابعت الدنمارك سيطرتها على منافسات كرة اليد العالمية ببلوغها النهائي الثالث تواليا عندما تغلبت على إسبانيا 26-23 في نصف نهائي نسخة 2023 التي تستضيفها بولندا والسويد.

وضربت الدنمارك المتوجة بلقب النسختين الأخيرتين لكأس العالم عامي 2019 و2021 والساعية إلى إنجاز ثلاثية غير مسبوقة، موعدا في النهائي المقرر غدا الأحد في ستوكهولم مع فرنسا التي تغلبت على السويد 31-26.

وتوجت الدنمارك بلقب عام 2019 على حساب النرويج عندما استضافت النهائيات مشاركة مع ألمانيا، والنسخة الأخيرة في مصر على حساب السويد، علما بأنها خسرت ثلاث مباريات نهائية أعوام 1967 أمام تشيكوسلوفاكيا، و2011 أمام فرنسا و2013 أمام إسبانيا المتوجة باللقب مرتين (2005 في تونس).

وستكون المواجهة ثأرية للدنمارك أمام فرنسا حاملة اللقب العالمي ست مرات.

وخسرت الدنمارك أمام فرنسا في نهائي 2011 ونهائي دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة 2021 في اليابان 23-25.

المصدر: أ ف ب