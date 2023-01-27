بعد أن وصفتها شاكيرا بسيارة "رخيصة".. بيكيه ينشر أول صورة مع صديقته الجديدة

قطع الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة المعتزل، الشك باليقين وأكد علاقته العاطفية الجديدة، التي تلت انفصاله عن المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا.

ونشر بيكيه على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، أول صورة تجمعه بالشابة الإسبانية كارلا شيا، التي أكدت الكثير من التقارير الإسبانية أنها سبب انفصاله عن شاكيرا.

واكتفى بيكيه بنشر الصورة دون أن يترك عليها أي تعليق، والتي أشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إلى أنها الصورة الرسمية الأولى للثنائي، منذ بدء الحديث في وسائل الإعلام عن علاقتهما.

وبعد 24 ساعة فقط على مشاركتها، نالت الصورة أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون إعجاب.

وذكرت صحيفة "ماركا"، أنه على الرغم من عدم تأكيد أي منهما علاقتهما العاطفية في الفترة الأخيرة، فإن هذه الصورة قطعت الشك باليقين حول ذلك.

وتقول "ماركا": "بعد أسبوعين من تعرض بيكيه وكلارا شيا لضغوط إعلامية هائلة وشائعات لا نهاية لها حول علاقتهما، بهذه الطريقة وضعوا حدا لكل التكهنات".

وشارك بيكيه هذه الصورة بعد أسبوعين تقريبا من قيام شاكيرا بإصدار أغنية جديدة، تهكمت فيها على شريك حياتها السابق، وحبيبته كلارا.

وفي أحد مقاطع الأغنية تقول شاكيرا ساخرة من بيكيه: "استبدلت سيارة فيراري بسيارة (رينو) توينغو. استبدلت ساعة الرولكس بساعة كاسيو".

وغنت أيضا: "لقد أصبحت خارج دوريك، وهذا يفسر لماذا أنت مع شخص على شاكلتك.. لقد ركبت طائرة أخرى ولن أعود إلى هنا، فأنا لا أريد مزيدا من خيبات الأمل"

وحققت الأغنية أرقاما قياسية، جعلت منها الأغنية اللاتينية الأكثر مشاهدة على كثير من المنصات الرسمية.

وكانت شاكيرا (45 عاما) وبيكيه (35 عاما) انفصلا العام الماضي بعد ارتباط دام نحو 12 عاما وأنجبا طفلين، وذلك بعدما اكتشفت المغنية أن مدافع برشلونة السابق كان يخونها مع فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، تدعى كارلا شيا.

المصدر: وكالات