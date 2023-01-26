ريال مدريد يهزم أتلتيكو ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس إسبانيا

تأهل نادي ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس إسبانيا بفوزه على جاره أتلتيكو مدريد اليوم الخميس، بنتيجة 3-1 في الدور ربع النهائي.

وتقدم أتلتيكو مدريد أولا بهدف من توقيع المهاجم ألفارو موراتا في الدقيقة 19، وأدرك البديل البرازيلي رودريغو هدف التعادل للريال قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 لتمتد المباراة لشوطين إضافيين.

وشهدت الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول، طرد مدافع الأتلتيكو ستيفان سافيتش لحصوله على بطاقتين صفراويين، وبعدها بخمس دقائق، تمكن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من تسجيل الهدف الثاني للريال ثم أضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 120.

وسيتعرف ريال مدريد على منافسه في الدور نصف النهائي من خلال القرعة التي ستجرى في وقت لاحق.

المصدر: RT