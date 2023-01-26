الاتحاد يهزم النصر بثلاثية ويصعد لنهائي السوبر السعودي (فيديو)
صعد نادي اتحاد جدة لنهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم بفوزه على النصر بثلاثة أهداف لواحد في مباراة جمتهما اليوم الخميس، في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن الدور نصف النهائي.
وتقدم الاتحاد بالهدف الأول سجله لاعبه رومارينهو في الدقيقة 15، قبل أن يضيف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بثنائية نظيفة.
د15' الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق رومارينهو— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 26, 2023
الاتحاد 1 × 0 النصر#الاتحاد_النصر | #SSC pic.twitter.com/3sm6EWHF7d
د43' الهدف الثاني لـ الاتحاد عن طريق حمدالله— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 26, 2023
الاتحاد 2 × 0 النصر#الاتحاد_النصر | #SSC pic.twitter.com/vj008mk4zS
د90+3' الهدف الثالث لـ الاتحاد عن طريق الشنقيطي— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 26, 2023
الاتحاد 3 × 1 النصر#الاتحاد_النصر | #SSC pic.twitter.com/igQR0AB8ki
د67' الهدف الأول لـ النصرعن طريق تاليسكا— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 26, 2023
الاتحاد 2 × 1 النصر#الاتحاد_النصر | #SSC pic.twitter.com/pNwBF8Fa20
وقلص النصر الفارق في الدقيقة 67 بهدف حمل توقيع البرازيلي تاليسكا قبل أن يسجل مهند الشنقيطي هدف الخلاص للاتحاد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
ويلتقي الاتحاد في النهائي مع نادي الفيحاء الذي تأهل على حساب الهلال حامل اللقب بفوزه عليه بهدف دون رد.
المصدر: RT