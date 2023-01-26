الاتحاد يهزم النصر بثلاثية ويصعد لنهائي السوبر السعودي (فيديو)

صعد نادي اتحاد جدة لنهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم بفوزه على النصر بثلاثة أهداف لواحد في مباراة جمتهما اليوم الخميس، في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن الدور نصف النهائي.

وتقدم الاتحاد بالهدف الأول سجله لاعبه رومارينهو في الدقيقة 15، قبل أن يضيف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بثنائية نظيفة.

د15' الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق رومارينهو



الاتحاد 1 × 0 النصر#الاتحاد_النصر⁩ | ⁦#SSC⁩⁩ pic.twitter.com/3sm6EWHF7d — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 26, 2023

د43' الهدف الثاني لـ الاتحاد عن طريق حمدالله



الاتحاد 2 × 0 النصر#الاتحاد_النصر⁩ | ⁦#SSC⁩⁩ pic.twitter.com/vj008mk4zS — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 26, 2023

د90+3' الهدف الثالث لـ الاتحاد عن طريق الشنقيطي



الاتحاد 3 × 1 النصر#الاتحاد_النصر⁩ | ⁦#SSC⁩ pic.twitter.com/igQR0AB8ki — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 26, 2023

د67' الهدف الأول لـ النصرعن طريق تاليسكا



الاتحاد 2 × 1 النصر#الاتحاد_النصر⁩ | ⁦#SSC⁩ pic.twitter.com/pNwBF8Fa20 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 26, 2023

وقلص النصر الفارق في الدقيقة 67 بهدف حمل توقيع البرازيلي تاليسكا قبل أن يسجل مهند الشنقيطي هدف الخلاص للاتحاد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ويلتقي الاتحاد في النهائي مع نادي الفيحاء الذي تأهل على حساب الهلال حامل اللقب بفوزه عليه بهدف دون رد.

المصدر: RT