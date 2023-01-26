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الاتحاد يهزم النصر بثلاثية ويصعد لنهائي السوبر السعودي (فيديو)

الرياضة

الاتحاد يهزم النصر بثلاثية ويصعد لنهائي السوبر السعودي (فيديو)
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صعد نادي اتحاد جدة لنهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم بفوزه على النصر بثلاثة أهداف لواحد في مباراة جمتهما اليوم الخميس، في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن الدور نصف النهائي.

وتقدم الاتحاد بالهدف الأول سجله لاعبه رومارينهو في الدقيقة 15، قبل أن يضيف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بثنائية نظيفة.

وقلص النصر الفارق في الدقيقة 67 بهدف حمل توقيع البرازيلي تاليسكا قبل أن يسجل مهند الشنقيطي هدف الخلاص للاتحاد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. 

ويلتقي الاتحاد في النهائي مع نادي الفيحاء الذي تأهل على حساب الهلال حامل اللقب بفوزه عليه بهدف دون رد.

المصدر: RT

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