برشلونة يهزم سوسييداد ويصعد لنصف نهائي كأس إسبانيا
بلغ نادي برشلونة نصف نهائي كأس إسبانيا بفوزه على ضيفه ريال سوسييداد بهدف دون رد، في مباراة جمعتهما يوم الأربعاء ضمن الدور ربع النهائي.
ويدين الفريق الكتالوني بالفضل في هذا الفوز والتأهل لجناحه الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52.
وأكمل سوسييداد المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد لاعبه برايس مينديز، بسبب تدخله بعنف على قدم سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة.
GOAL!— H/F (@hfworld_) January 25, 2023
Barcelona 1-0 Real Sociedad
Ousmane Dembele scores#CopaDelRey#BarcaRealsociedad#Barçapic.twitter.com/xaPbBBX5RZ
⚽️ عثمان ديمبيلي يسجل هدف برشلونة الأول في مرمى ريال سوسييداد (1-0) #برشلونه_سوسيداد#كأس_ملك_اسبانياpic.twitter.com/8LIrYEnhgF— 90+ (@90PlusKora) January 25, 2023
وسيتعرف برشلونة على منافسه في الدور نصف النهائي من خلال القرعة التي ستجرى في وقت لاحق.
المصدر: RT