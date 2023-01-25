برشلونة يهزم سوسييداد ويصعد لنصف نهائي كأس إسبانيا

بلغ نادي برشلونة نصف نهائي كأس إسبانيا بفوزه على ضيفه ريال سوسييداد بهدف دون رد، في مباراة جمعتهما يوم الأربعاء ضمن الدور ربع النهائي.

ويدين الفريق الكتالوني بالفضل في هذا الفوز والتأهل لجناحه الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52.

وأكمل سوسييداد المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد لاعبه برايس مينديز، بسبب تدخله بعنف على قدم سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة.

وسيتعرف برشلونة على منافسه في الدور نصف النهائي من خلال القرعة التي ستجرى في وقت لاحق.

المصدر: RT