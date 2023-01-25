"اليويفا" ينقل مباراة كأس السوبر الأوروبي من قازان الروسية إلى أثينا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الأربعاء، نقل مباراة كأس السوبر الأوروبي لعام 2023 من مدينة قازان الروسية إلى العاصمة اليونانية أثينا على خلفية الأحداث في أوكرانيا

ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في 16 أغسطس 2023.

وكان "اليويفا" اتخذ قرار إقامة مباراة كأس السوبر الأوروبي لعام 2023 في قازان، في 2 مارس 2020 في اجتماع لجنته التنفيذية في أمستردام.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر في 25 فبراير 2022، نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لموسم 2021/22 من مدينة بطرسبورغ الروسية إلى باريس وذلك بسبب الوضع في أوكرانيا.

المصدر: تاس