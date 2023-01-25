نجمة التنس الأمريكية جين كينغ تدعو لمشاركة الروس في ويمبلدون

حثت نجمة التنس الأمريكية السابقة بيلي جين كينغ، مسؤولي بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، على رفع الحظر المفروض على اللاعبين واللاعبات الروس والبيلاروس.

ومنع لاعبو ولاعبات روسيا وبيلاروس من المشاركة في ويمبلدون العام الماضي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ونتيجة لذلك جُردت البطولة من نقاط التصنيف.

ويدرس نادي عموم إنجلترا ما إذا كان سيفعل الشيء نفسه مرة أخرى هذا العام، لكن كينغ دعتهم إلى رفع الحظر.

وقالت النجمة الأمريكية السابقة للصحفيين يوم الأربعاء في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام: "فقط احتفظوا بها (بطولة ويمبلدون) بنفس الطريقة مثل الآخرين (البطولات الثلاث الكبرى الأخرى). فالحياة قصيرة جدا".

وأضافت "أعتقد أنه ينبغي عليهم (اللاعبون واللاعبات الروس والبيلاروس) الحصول على جوائز مالية. فقط اجعلهم يلعبون ويحصلون على أموالهم".

ويتنافس الروس والبيلاروس حاليا في بطولة أستراليا المفتوحة كمستقلين تحت علم أبيض محايد.

وبلغت البيلاروسيتان فيكتوريا أزارينكا وأرينا سابالينكا الدور نصف النهائي وقد تلتقيان في المباراة النهائية السبت.

وتأهلت أيضا إلى دور الأربعة بطلة النسخة الأخيرة لويمبلدون، الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، على الرغم من كونها مصنفة في المركز 22 عالميا فقط بعد أن حرمت من نقاط التتويج ببطولة ويمبلدون العام الماضي.

وقالت كينغ: "إنها نقاط الترتيب بالتأكيد. يجب أن يحصلوا عليها. ريباكينا، صنفت في المركز 22، لكنها ليست (مصنفة في مركز أعلى)لأنها فازت ببطولة ويمبلدون ".

المصدر: وكالات