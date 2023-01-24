الدوري الإيطالي.. لاتسيو يكتسح ميلان برباعية

تغلب نادي لاتسيو على ضيفه ميلان حامل اللقب بنتيجة عريضة قوامها أربعة أهداف دون رد، في مباراة جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

وتناوب على تسجيل رباعية لاتسيو كل من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وماتيا زاكايني، ولويس ألبيرتو من ركلة جزاء، وفيليبي أندرسون في الدقائق 4، و38، و67، و75 تواليا.

وبهذا الفوز، رفع لاتسيو رصيده إلى 37 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث في الدوري مناصفة مع إنتر.

في المقابل، تجمد رصيد ميلان عند 38 نقطة في المركز الثاني، ويتخلف بفارق 12 نقطة عن المتصدر نابولي.

المصدر: RT