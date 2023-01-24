بعد مرور 30 عاما.. امرأة تتهم أسطورة الملاكمة تايسون باغتصابها في سيارته

اتهمت امرأة، بطل الملاكمة السابق في الوزن الثقيل، مايك تايسون، باغتصابها في أوائل تسعينيات القرن الماضي داخل ليموزين، في دعوى قضائية أقامتها الشهر الجاري في ألباني بنيويورك.

وذكرت المرأة، التي تطلب تعويضا بقيمة 5 ملايين دولار، أن "تايسون اغتصبها" في سيارة ليموزين، بعد أن قابلته في ملهى ليلي في ألباني، وأنها عانت من "إصابات جسدية ونفسية وعاطفية" في السنوات التي تلت ذلك، في حين أن إفادتها لا تقدم تاريخا للاعتداء ولا تبريرا لماذا ركبت بسيارته، لكنها تذكر فقط أنه اغتصبها في أوائل التسعينيات، في ذات الوقت نفسه تقريبا الذي اتهمته المتنافسة في مسابقة ملكة الجمال ديزيريه واشنطن باغتصبها في إنديانابوليس.

تجدر الإشارة إلى أن الدعوى القضائية أقيمت في نيويورك بموجب قانون الناجين من البالغين في الولاية، والذي يمنح ضحايا الاعتداء الجنسي فترة عام واحد لإقامة دعاوى قضائية بشأن الاعتداءات التي حدثت منذ سنوات أو حتى عقود.

وفي إفادة خطية لها، قالت المرأة إنها ركبت سيارة ليموزين مملوكة لتايسون وبدأ الملاكم على الفور في لمسها ومحاولة تقبيلها.

وأضافت المرأة: "حاولت منعه مرات عدة وطلبت منه التوقف، لكنه استمر في مهاجمتي.. ثم نزع سروالي واغتصبني بعنف".

وكان تايسون قد أدين باغتصاب بواشنطن في 10 فبراير 1992، حيث أمضى ثلاث سنوات في السجن.

المصدر: "أ ب"