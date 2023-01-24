الاتحاد الروسي و"اليويفا" يتفقان على عقد اجتماع جديد بشأن عودة روسيا للمشاركة في المسابقات الدولية

اتفق الاتحاد الروسي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" على التعاون وعقد اجتماع آخر بشأن عودة المنتخبات والفرق الوطنية الروسية إلى المنافسات الدولية.

وأصدر الاتحاد الروسي لكرة القدم بيانا عقب اجتماع عمل مع "اليويفا"، يوم الثلاثاء جاء فيه: "انتهى اجتماع العمل بين الاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم. كان الموضوع الرئيسي هو ضرورة إعادة المنتخبات والأندية الروسية للمشاركة في المسابقات الدولية".

وأضاف البيان :"اتفقت الأطراف على إجراء المزيد من المشاورات ومتابعة الاتصالات".

وأكمل البيان: "الاجتماع المقبل سيكون وجها لوجه بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم وسيعقد في فبراير المقبل".

يذكر أن الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم، علقا في 28 فبراير الماضي، مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في المسابقات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا.

المصدر: sportbox.ru