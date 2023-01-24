أستراليا المفتوحة.. تسيتسيباس إلى نصف النهائي لملاقاة الروسي خاتشانوف

تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف رابعا عالميا، إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزه الثلاثاء على التشيكي ييري ليهيتشكا 6-3، 7-6، و6-4.

وسيلاقي اليوناني البالغ 24 عاما في نصف النهائي الذي يبلغه للمرة الرابعة في أستراليا (بعد 2019، 2021، و2022)، الروسي كارين خاتشانوف (المصنف 20 عالميا)، في مسعاه لبلوغ النهائي الأول له في ملبورن.

وسبق لتسيتسيباس أن خاص نهائيا واحدا في بطولات الغراند سلام خلال مسيرته، وكان في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) الذي خسره أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش في العام 2021.

وقال تسيتسيباس بعد الفوز على ليهيتشكا "في الشوط الفاصل، كان الأمر يتعلق بعودته إلى المنافسة أو أن تكون لي اليد العليا".

وأضاف "لقد خرجت من (المجموعة الثالثة) بالخبرة والسلوك الصحيح (...) إنها واحدة من أصعب مباريات البطولة".

المصدر: وكالات