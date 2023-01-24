البرتغالي سانتوش مدربا جديدا لمنتخب بولندا

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم يوم الثلاثاء، رسميا تعيين البرتغالي فرناندو سانتوش مدربا لمنتخبه الوطني.

وقال مدرب البرتغال السابق خلال مؤتمر صحفي في العاصمة وارسو "اعتبارا من اليوم أنا بولندي، أنا واحد منكم، إنه لشرف لي أن أكمل عملي كمدرب هنا".

ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد البولندي تسيزاري كوليشا، أن "الخيار كان صعبا ولكن وقع خيارنا على الأفضل.. الهدف الأول التأهل إلى كأس أوروبا" 2024 في ألمانيا.

وسيخلف سانتوش (68 عاما)، تشيسلاف ميخنييفيتش الذي أقيل الشهر الماضي عقب خروج بولندا من ثمن نهائي مونديال قطر.

في المقابل، ترك سانتوش منصبه عقب خروج البرتغال من الدور ربع النهائي لكأس العالم "قطر 2022" على يد المغرب (0-1).

المصدر: أ ف ب