مشجع مغربي يفاجئ أنشيلوتي بطلب غريب في مباراة ريال مدريد وبلباو (فيديو)
فاجأ مشجع لريال مدريد تابع من مدرجات الملعب مباراة فريقه المفضل وأتلتيك بلباو في الأسبوع الـ18 من الدوري الإسباني، مدرب الريال، كارلو أنشيلوتي بطلب غريب.
وبين شوطي المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، وقبل جلوس أنشيلوتي في مكانه على مقاعد البدلاء، سأله المشجع الذي كان يجلس بالقرب من دكة بدلاء ريال مدريد إن كان بإمكانه أن يعطيه قطعة من علكته.
Saat laga Athletic Bilbao melawan Real Madrid di San Mames, ada fans yang make jaket Maroko minta permennya ke Ancelotti 😂— Box2Box Football Podcast (@Box2BoxBola) January 23, 2023
“Om bagi permen dong” 👨🏻
“Nih” 🤨 pic.twitter.com/aI7MvTkGdI
ووثق مقطع فيديو تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي استجابة أنشيلوتي لطلب هذا المشجع، الذي تبين أنه من المغرب.
Carlo Ancelotti’s reaction when a fan asked him for some chewing gum 🤣— SPORTbible (@sportbible) January 23, 2023
Don Carlo 👏pic.twitter.com/NuNK5eaorH
وحسب الفيديو، فإن أنشيلوتي لم يتردد لحظة واحدة في إخراج علبة العلكة من جيبه، والتقط واحدة منها وقدمها بكل سرور لهذا المشجع.
A fan asked Carlo Ancelotti for some gum in Real Madrid's game yesterday, and he did what any gentleman does.— Italian Football TV (@IFTVofficial) January 23, 2023
Man of the people 😅pic.twitter.com/JcdusldVmb
واعتاد أنشيلوتي على تدخين السجائر خلال المباريات للتقليل من شعوره بالتوتر، وحين منع التدخين في الملاعب، لجأ المدرب الإيطالي إلى العلكة.
تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين دون رد.
المصدر: مواقع التواصل