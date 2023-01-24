مشجع مغربي يفاجئ أنشيلوتي بطلب غريب في مباراة ريال مدريد وبلباو (فيديو)

فاجأ مشجع لريال مدريد تابع من مدرجات الملعب مباراة فريقه المفضل وأتلتيك بلباو في الأسبوع الـ18 من الدوري الإسباني، مدرب الريال، كارلو أنشيلوتي بطلب غريب.

وبين شوطي المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، وقبل جلوس أنشيلوتي في مكانه على مقاعد البدلاء، سأله المشجع الذي كان يجلس بالقرب من دكة بدلاء ريال مدريد إن كان بإمكانه أن يعطيه قطعة من علكته.

Saat laga Athletic Bilbao melawan Real Madrid di San Mames, ada fans yang make jaket Maroko minta permennya ke Ancelotti 😂



“Om bagi permen dong” 👨🏻

“Nih” 🤨 pic.twitter.com/aI7MvTkGdI — Box2Box Football Podcast (@Box2BoxBola) January 23, 2023

ووثق مقطع فيديو تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي استجابة أنشيلوتي لطلب هذا المشجع، الذي تبين أنه من المغرب.

Carlo Ancelotti’s reaction when a fan asked him for some chewing gum 🤣



Don Carlo 👏pic.twitter.com/NuNK5eaorH — SPORTbible (@sportbible) January 23, 2023

وحسب الفيديو، فإن أنشيلوتي لم يتردد لحظة واحدة في إخراج علبة العلكة من جيبه، والتقط واحدة منها وقدمها بكل سرور لهذا المشجع.

A fan asked Carlo Ancelotti for some gum in Real Madrid's game yesterday, and he did what any gentleman does.



Man of the people 😅pic.twitter.com/JcdusldVmb — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 23, 2023

واعتاد أنشيلوتي على تدخين السجائر خلال المباريات للتقليل من شعوره بالتوتر، وحين منع التدخين في الملاعب، لجأ المدرب الإيطالي إلى العلكة.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين دون رد.

المصدر: مواقع التواصل