النصر السعودي يعلن وصول الأرجنتيني روسي إلى الرياض للتوقيع مع الفريق

أعلن نادي النصر متصدر الدوري السعودي لكرة القدم، وصول الحارس الأرجنتيني أغوستين روسي إلى الرياض للتعاقد معه من بوكا جونيورز حتى نهاية الموسم الجاري.

وكتب النصر في حسابه على موقع "تويتر" في وقت متأخر مساء الاثنين "وصل إلى الرياض حارس المرمى الأرجنتيني أوغوستين روسي على أن يجري غدا (اليوم) الفحص الطبي قبل إتمام إجراءات التعاقد معه حتى نهاية الموسم".

وصل إلى الرياض قبل قليل حارس المرمى الأرجنتيني أوجوستين روسي 🛬

على أن يجري غدًا الفحص الطبي قبل إتمام إجراءات التعاقد معه حتى نهاية الموسم . pic.twitter.com/9RinbcVZe8 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 23, 2023

وحمل روسي (27 عاما) الذي أشارت تقارير الشهر الماضي إلى رغبة إنتر الإيطالي في ضمه، ألوان بوكا جونيورز منذ 2017، وقد أعاره إلى أنتوفاغاستا التشيلي ولانوس في 2019 و2020.

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وكان نادي فلامنغو البرازيلي أعلن في 9 يناير الجاري عن تعاقد أولي مع روسي يبدأ سريانه من يوليو 2023 حتى نهاية 2027.

ويأتي تعاقد النصر مع روسي، بطل الدوري الأرجنتيني ثلاث مرات مع بوكا، بعد إصابة حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا.

وكان النصر ضم النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، في 30 ديسمبر الماضي حتى عام 2025، بصفقة خيالية سيحصل من خلالها "الدون" على أكثر من 400 مليون يورو.

المصدر: وكالات