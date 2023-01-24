لاعب كرة قدم يتخلص من أغراض زوجته "الخائنة" بطريقة غريبة (فيديو)

نشر لاعب كرة القدم الإنجليزي كريغ هالفورد، الذي يلعب مع نادي "هاشتاغ يونايتد" في دوري الهواة، فيديو على موقع "تويتر" يظهر فيه وهو يرمي من نافذة منزله أغراضا تخص زوجته السابقة.

وظهرت في الفيديو عشرات الصناديق المرمية في الحديقة، وأرفقه هالفورد بتعليق جاء فيه: "لقد مضى وقت طويل جدا ولكن أخيرا تم التخلص من أشياء الخائنة".

وكانت تقارير الصحافة البريطانية ذكرت أن هالفورد انفصل عن زوجته، بعد أن ضبطها تخونه.

وقام قلب الدفاع البالغ من العمر 38 عاما، والذي لعب 28 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، و89 مباراة في الدوري الأول، و318 في البطولة، بإلقاء علب الأحذية والملابس والأقراص المدمجة وحتى الدراجة التي تخص شريكته السابق.

المصدر: "Marca"