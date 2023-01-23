بماذا يفكر؟.. صورة عصام الحضري بجلباب خليجي تثير أزمة داخل مصر

تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن أزمة داخل قطاع الكرة المصري، بعدما نشر عصام الحضري، مدرب حراس منتخب مصر الأولمبي، صورة له بجلباب خليجي.

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وشهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن علاقة البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأولمبي لكرة القدم، مع معاونه عصام الحضري، مدرب حراس المرمى.

وتجددت الخلافات بين المدير الفني ومدرب الحراس بعدما غاب الأخير عن عدد من اجتماعات الجهاز الفني مؤخراً، وتكرار سفره إلى الخارج.

وظهر عصام الحضري كمحلل في إحدى القنوات الفضائية الخارجية في الدوحة خلال بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر، قبل أن يسافر مجدداً لتحليل مباريات كأس الخليج وحضور عدد من المباريات خلال البطولة التي أقيمت في العراق.

وأبدي المدير الفني للمنتخب الأولمبي غضبه من عدم التزام مدرب الحراس بمهام عمله ومتابعة مباريات الدوري المصري ولقاءات دوري الجمهورية والقطاعات، فضلاً عن غياب الحضري عن أكثر من اجتماع للجهاز الفني.

وآثار الحضري جدلاً كبيراً بعدما نشر صورة له بجلباب خليجي أثناء تواجده في أحدي البرامج الرياضية ، وذلك بعد ساعات قليلة من اجتماع الجهاز الفني مع محمد بركات، عضو مجلس الجبلاية داخل مقر اتحاد الكرة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تشهد خلافات بين ميكالي والحضري ، حيث سبق وأن طلب المدير الفني الاطاحة بمعاونه مدرب الحراس ، قبل عقد جلسه صلح بينهما عن طريق محمد بركات في نوفمبر الماضي ، وقدم الحضري حينذاك الاعتذار للمدير الفني.

المصدر: أخبار اليوم