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يوفنتوس "الجريح" ينجو من الهزيمة أمام ضيفه أتلانتا

الرياضة

يوفنتوس
AP Marco Alpozzi
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نجا فريق يوفنتوس من الهزيمة في عقر داره أمام ضيفه أتلانتا (3-3) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ثلاثية يوفنتوس "البيانكونيري" كل من اللاعبين، الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والمهاجم البولندي أركاديوش ميليك، والمدافع البرازيلي دانيلو في الدقائق (25، 34 من ركلة جزاء، 65) على الترتيب.

بينما أحرز المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان هدفين لفريق أتلانتا الأول والثالث في الدقيقتين (5 و53) بينما تكفل زميله المدافع الدنماركي جواكيم مايهلي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 46 من زمن اللقاء.

ورفع فريق يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة، ويحتل المركز التاسع في جدول ترتيب "الكالتشيو".

وتعرض نادي يوفنتوس لعقوبة قاسية، فقد أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة، أن قاضي محكمة الاستئناف قرر خصم 15 نقطة من رصيد نادي "السيدة العجوز" في الدوري الإيطالي، نتيجة "قضية التربح"، وانتهاكات كسب رأس المال للنادي.

في المقابل، رقع نادي أتلانتا رصيده إلى 35 نقطة، ويشغل المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT 

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