 
مباشر

المدرب الفرنسي مارتينيز يغادر منتخب ليبيا

الرياضة

المدرب الفرنسي مارتينيز يغادر منتخب ليبيا
Globallookpress Nikku
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uluy

ترك الدولي الفرنسي السابق كورنتان مارتينز منصبه كمدرب للمنتخب الليبي لكرة القدم بالتراضي، وفق ما أفاد مصدر مقرب منه لوكالة "فرانس برس" اليوم الأحد.

وتولى مارتينز مهمة تدريب منتخب ليبيا منذ أبريل 2022، ورحل عنه بعد إقصائه من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين رغم فوزه على إثيوبيا (3-1) في مباراته الأخيرة.

وكانت منتخب ليبيا قد خسر أمام نظيره الجزائري المضيف، بهدف وحيد في المباراة الأولى، ومن ثم أمام الموزمبيق (2-3) في مباراة الجولة الثانية.

وصنع كورنتان مارتينز (53 عاما) لاعب خط وسط أوكسير وستراسبور سابقا، اسمه كمدرب في إفريقيا من خلال قيادة منتخب موريتانيا مرتين إلى أول ظهور له في كأس الأمم الإفريقية (2019 و2021) خلال فترة سبع سنوات من 2014 إلى 2021.

المصدر: AFP 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين: في الحرب الوطنية العظمى تعددت جنسيات قوات الاحتلال ضد روسيا