المدرب الفرنسي مارتينيز يغادر منتخب ليبيا

ترك الدولي الفرنسي السابق كورنتان مارتينز منصبه كمدرب للمنتخب الليبي لكرة القدم بالتراضي، وفق ما أفاد مصدر مقرب منه لوكالة "فرانس برس" اليوم الأحد.

وتولى مارتينز مهمة تدريب منتخب ليبيا منذ أبريل 2022، ورحل عنه بعد إقصائه من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين رغم فوزه على إثيوبيا (3-1) في مباراته الأخيرة.

وكانت منتخب ليبيا قد خسر أمام نظيره الجزائري المضيف، بهدف وحيد في المباراة الأولى، ومن ثم أمام الموزمبيق (2-3) في مباراة الجولة الثانية.

وصنع كورنتان مارتينز (53 عاما) لاعب خط وسط أوكسير وستراسبور سابقا، اسمه كمدرب في إفريقيا من خلال قيادة منتخب موريتانيا مرتين إلى أول ظهور له في كأس الأمم الإفريقية (2019 و2021) خلال فترة سبع سنوات من 2014 إلى 2021.

المصدر: AFP