والد مبابي عن نجم عربي صاعد: إنه لاعب مثير للاهتمام

أشاد الفرنسي ويلفريد، والد اللاعب كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، بقدرات المغربي عز الدين أوناحي، لاعب آنجيه الفرنسي لكرة القدم.

وقال ويلفريد، في تصريح أبرزته شبكة "لو سبورت 10" الفرنسية: "كانت لدينا بعض الاكتشافات العظيمة في كأس العالم 2022. كنت أفكر في الصغير عز الدين أوناحي، الذي أحببته حقا. لقد رأيته بالفعل مع آنجيه.. إنه لاعب مثير للاهتمام".

Il est évoqué au PSG, le clan Mbappé valide https://t.co/YL3ozw93NXpic.twitter.com/IgBjbyzpPJ — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

يذكر أن بعض التقارير، سبق أن ربطت أوناحي بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، قبل أن تؤكد أنباء أخرى أن اللاعب خارج حسابات لويس كامبوس، المستشار الرياضي للنادي الفرنسي.

وارتبط النجم المغربي الصاعد أيضا بالانتقال إلى برشلونة وليدز يونايتد ونابولي وليستر سيتي وميلان، عقب تألقه بقميص أسود الأطلس في كأس العالم "قطر 2022".

ويرتبط عز الدين أوناحي (22 عاما) بعقد مع نادي أنجيه الفرنسي حتى صيف 2026.

المصدر: وسائل إعلام