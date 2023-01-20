في تصريح لـ "ناس أونلاين".. مدير مركز قازان يكشف تفاصيل بشأن "اتحاد الهوكي الإسلامي"

سلط برنامج "ناس أونلاين" الضوء على أول بطولة لرياضة الهوكي بين الدول الإسلامية استضافتها مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

استهل الدكتور فيصل عبد الرؤوف حسن مدير مركز قازان الدولي للتعاون مع دول إفريقيا والشرق الأوسط، حديثه عن بداية هذه الفكرة بإقامة البطولة انطلاقا من التعاون الذي يتم مع الدول الإسلامية في مجالات الاقتصاد والثقافة، حيث تم العمل على أن تكون قازان عاصمة الرياضة بين الدول الإسلامية حول العالم، وتم تنظيم مؤتمر خاص بالقطاع الرياضي، خاصة أن رياضة الهوكي في تتارستان شائعة بشكل كبير، ومن هنا بدأت فكرة إنشاء اتحاد لرياضة الهوكي بين الدول الإسلامية.

أضاف الدكتور فيصل أن الذي يقود الدول العربية في رياضة الهوكي، هي دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث لديها فريق وجهاز فني قوي، ولديها فريق ناشئين وشباب ومحترفون، بالإضافة إلى تجهيزات وبنية أساسية لهذه الرياضة.

وفي تصريح حصري عبر "ناس أونلاين"، أعلن الدكتور فيصل أنه تم التصويت خلال اجتماع 14 دولة على إنشاء "اتحاد الهوكي الإسلامي" برئاسة نائيل أولفاتوفيتش مغانوف، وهو رئيس اتحاد رياضة الهوكي في تتارستان.

وحول حضور الجماهير العربية في هذه البطولة قال الدكتور فيصل إن الكثير من المشجعين العرب تواجدوا خلال المنافسات ومن مختلف الجنسيات، وكان هناك اهتمام كبير من قبلهم للتواجد، حيث كانت هذه البطولة للتعارف بين الفرق المشاركة والجمهور حول هذه الرياضة.

واختتمت فعاليات أول بطولة لرياضة الهوكي بين الدول الإسلامية في الـ 17 من شهر يناير الجاري، حيث شهدت منافسات بين 12 فريقا من فئة الرجال من البحرين وإيران والسعودية وسلطنة عمان والبحرين وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزستان، بالإضافة إلى فريق مشترك للجزائر والمغرب ولبنان، و5 فرق من فئة السيدات، وأقيمت المسابقة على شكل مرحلة المجموعات، وفي فئة الرجال، سجلت منتخبات أوزبكستان وتتارستان والإمارات أكبر عدد من النقاط، فيما فاز فريق تتارستان ببطولة السيدات.

المصدر: RT