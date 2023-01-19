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لم ينجح أحد.. وظيفة شاغرة بمواصفات خاصة في قصر رونالدو مقابل 5500 دولار

الرياضة

لم ينجح أحد.. وظيفة شاغرة بمواصفات خاصة في قصر رونالدو مقابل 5500 دولار
Legion-Media
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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدأ الاستعداد لمرحلة ما بعد اعتزال كرة القدم.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو يجهز "منزل التقاعد" في البرتغال مشيرة إلى أن قيمته تبلغ 17 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت: "المنزل يقع في كوينتا دي مارينيا بالبرتغال، ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات البناء في يونيو المقبل".

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وأشارت إلى أن أسطورة البرتغال يشعر بالإحباط بسبب وجود وظيفة شاغرة بمواصفات خاصة في القصر، إلا أنه لم يتمكن من إيجاد الشخص المناسب لها حتى الآن.

وتابعت أنه لم يعثر على أي شخص لتعيينه في منصب "الشيف" الخاص به وبأسرته في القصر، مبينة أن هناك شروطا خاصة لهذه الوظيفة التي سيبلغ راتبها الشهري 4500 جنيه إسترليني أي ما يعادل (5549 دولارا أمريكيا).

وبينت أن أبرز المواصفات لاختيار "الشيف" عليها أن يجيد تحضير الطعام البرتغالي التقليدي، فضلا عن الأطباق العالمية مثل السوشي، كما أن هناك منطقة مصممة خصيصا في القصر الفخم لتحضير الأطباق اليابانية الشهية.

المصدر: "وسائل إعلام"

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