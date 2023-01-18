صحفيون رياضيون يعلقون على استضافة الجزائر "شان 2023"

سلط برنامج "ناس أونلاين" الضوء على بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم "شان 2023" التي تستضيفها الجزائر بنسختها السابعة هذا العام.

تحدثت الصحفية الجزائرية، سارة بانه، عن خصوصية هذه الاستضافة، حيث اعتبرتها إنجازا رياضيا مهما، خاصة بعد محاولات عدة من قبل الجزائر لاستضافة أحداث رياضية خلال السنوات الماضية، مضيفة أن ما كان ينقص الجزائر هو الإرادة السياسية إضافة للتجهيزات والبنية التحتية المخصصة لهذه الفعاليات، وهو ما حدث بالفعل، حيث أثبتت الجزائر قدرتها على احتضان هذه البطولة.

أضاف الصحفي إسلام أبو قريعة أن هذه البطولة جاءت كفرصة لإثبات قدرة الجزائر على استضافة بطولات قارية، ونجحت باستقطاب الأنظار من خلال حفل الافتتاح، في ملعب "نيلسون مانديلا" الذي فاق التوقعات بعد تدشينه، معتبرا أنه يضاهي أهم الملاعب العالمية من حيث التحضيرات والتجهيزات المختلفة.

وتابع أبو قريعة أن هذه البطولة ستدعم ملف الجزائر في استضافة كأس أمم أفريقيا 2025، معتبرا أن النسخ السابقة من هذه البطولة "لم تصل إلى مستوى المنتخبات المشاركة"، وهذه فرصة للجزائر لإثبات إمكانياتها في ذلك.

وحول المطلوب من الجهات الجزائرية للحفاظ على وجود جيد في المحافل الرياضية، قال أبو قريعة: "المطلوب القضاء على الفساد وإبعاد الفاسدين من المحيط الرياضي، إضافة لتحسين أداء المنتخب الوطني وصورة الكرة الجزائرية".

المصدر: RT