مدافع روسي يرفض خوض مباراة بسبب "رمز المثليين" ومعتقداته الدينية (فيديو)

رفض المدافع الروسي إيفان بروفوروف، الذي يلعب مع فريق فيلادلفيا لدوري الهوكي الأمريكي، الأربعاء المشاركة في مباراة فريقه مرتديا زيا رسميا عليه رمز مجتمع الميم "المثليين".

وفاز فريق فيلادلفيا على أناهايم بنتيجة 5-2 في مباراة ضمن الدوري المحلي.

وعقب المباراة، أوضح بروفوروف رفضه الخروج على الجليد بالزي الرسمي للفريق مع رموز المثلية التي تتضارب مع معتقداته الدينية.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن بروفوروف قوله: "أحترم اختيار الجميع. خياري هو أن أظل وفيا لنفسي وديني".

فيما قال مدرب فيلادلفيا جون تورتوريلا إنه يحترم اختيار بروفوروف ولن يضعه على مقاعد البدلاء.

ويبلغ بروفوروف 26 عاما ويلعب لفريق فيلادلفيا منذ 2016، وفي هذا الموسم، سجل الروسي هدفين وقدم 13 تمريرة حاسمة في 45 مباراة.

المصدر: "وكالة تاس"