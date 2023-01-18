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القبض على مشجع توتنهام بتهمة الاعتداء على رامسديل (فيديو)

الرياضة

القبض على مشجع توتنهام بتهمة الاعتداء على رامسديل (فيديو)
AFP
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ألقت الشرطة القبض على مشجع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي قام بالاعتداء على آرون رامسديل حارس أرسنال.

والتقى أرسنال مع توتنهام في إطار مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بفوز "الغانرز" بهدفين دون رد.

وبعد صافرة نهاية أحداث الشوط الثاني والمباراة قام أحد مشجعي توتنهام بالاعتداء بالركل على آرون رامسديل، حارس مرمى أرسنال.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أنه تم القبض على المشجع المدان بالاعتداء على رامسديل وسيمثل أمام المحكمة.

وأكدت الشرطة في بيانها على توجيه الاتهام إلى مشجع السبيرز ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة هايبيري الابتدائية يوم الجمعة، 17 فبراير، مشيرة إلى أن نادي توتنهام ساعد التحقيقات في استفساراتهم.

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، فيما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

المصدر: 365scores

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