التشكيلة الأساسية لموقعة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني
يلتقي ريال مدريد مع برشلونة مساء اليوم الأحد، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.
وكشف مدربا الفريقين عن تشكيلتيهما للمباراة.
وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا.
الدفاع: ميندي - روديغر - ميليتاو - ناتشو.
الوسط: كامافينغا - مودريتش - كروس.
الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - فالفيردي.
📋✅ Our starting 𝗫𝗜 for the final!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 15, 2023
🆚 @FCBarcelona
#SuperSupercopapic.twitter.com/4QpFadXBIH
أما برشلونة فسيدخل المباراة بالتشكيلة التالية:
حراسة المرمى: تير شتيغن.
الدفاع: أراوخو - كوندي - كريستينسن - فالدي.
الوسط: دي يونغ - بوسكيتس - غافي.
الهجوم: ديمبلي - ليفاندوفسكي - بيدري.
🚨 BARÇA XI 🚨#ElClásicopic.twitter.com/StRqk5PXgZ— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 15, 2023
ويتطلع ريال مدريد للفوز على غريمه للحفاظ على اللقب والتتويج بكأس السوبر الإسباني للمرة الـ13 في تاريخه لمعادلة رقم برشلونة القياسي والذي سيعسى بدوره لتكريس هذا الرقم.
المصدر: RT