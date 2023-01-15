حظر جماهير نابولي وروما من المباريات الخارجية بعد مشاجرة على الطريق السريع

فرضت السلطات الإيطالية حظرا على حضور مشجعي فريقي نابولي وروما للمباريات خارج ملعبيهما لمدة شهرين، بعد مشاجرة بينهم الأسبوع الماضي تسببت في حدوث فوضى على طريق سريع في شمال البلاد.

وشارك مشجعو "الألتراس" من كلا الفريقين في معارك على الطريق السريع الرئيسي يوم الأحد الماضي، بعد أن التقوا في محطة خدمة "باديا آل بينو" في توسكانا في طريقهم إلى المباراتين ضد سامبدوريا وميلان، ما تسبب بطوابير من السيارات على امتداد 15 كيلومترا.

ويمتد الطريق السريع الملقب بـ"طريق الشمس الساطعة"، من نابولي في الجنوب إلى روما في الوسط ومن ثم شمالا وصولا إلى ميلانو، وهو أحد أهم الطرقات في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها أمرت "بإغلاق مدرجات الجماهير الزائرة لمدة شهرين ابتداء من أمس (السبت) في المباريات التي يلعب فيها نابولي وروما خارج الديار".

كما يمتد الحظر ليشمل بيع التذاكر في مدرجات أصحاب الأرض "للأشخاص الذين يعيشون في مقاطعتي نابولي وروما".

ويستضيف نابولي المتصدر روما في الدوري في 29 يناير الحالي.

وتعتبر المباريات بين روما ونابولي شرسة بسبب التنافس بين اثنين من أكثر الفرق جماهيرية في إيطاليا وأكثرها حماسة.

المصدر: أ ف ب