أول رد فعل لكلوب بعد سقوط ليفربول بثلاثية أمام برايتون (صورة)

طلب مدرب نادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، الاعتذار من جماهير فريقه، وذلك بعد خسارة "الريدز" القاسية أمس السبت أمام برايتون بثلاثية دون رد في الدوري الإنجليزي.

وواصل ليفربول نتائجه المخيبة هذا الموسم بتلقيه الهزيمة السادسة في الدوري الإنجليزي والثانية تواليا، ليتراجع للمركز الثامن في جدول الترتيب.

ونشرت وسائل إعلام إنجليزية، صورة لكلوب بعد انتهاء مباراة برايتون، وهو ينحني اعتذارا لجماهير ليفربول التي تواجدت في المدرجات.

Jurgen Klopp apologising to Liverpool fans after the 3-0 defeat at Brighton 🙏 pic.twitter.com/eLxdO5fWaF — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 14, 2023

Jurgen Klopp apologising to the away end 🙏 pic.twitter.com/gzO4ypPv2d — Anfield Watch (@AnfieldWatch) January 14, 2023

وبدا كلوب متأثرا أثناء إشارته للجماهير، خاصة أن الفريق يعيش أحد أسوأ فتراته منذ وصول المدرب الألماني لملعب "أنفيلد" في 2015.

ولم يحقق ليفربول أي فوز منذ بداية عام 2023، إذ تلقى خسارتين على يد برينتفورد وبرايتون في الدوري، فيما تعادل مع وولفرهامبتون (2-2) في كأس الاتحاد الإنجليزي.

المصدر: وكالات