بولت مهدد بخسارة ملايين الدولارات بسبب عملية احتيال

تحقق السلطات الجامايكية مع شركة استثمر فيها أسطورة ألعاب القوى السابق أوسين بولت الذي تعرض بحسب عدة تقارير لعملية احتيال ضخمة قد تتسبب بخسارته ملايين الدولارات.

وكانت هيئة الخدمات المالية في جامايكا أعلنت الخميس أنها وضعت شركة "ستوكس أند سيكيوريتيز ليميتد" تحت "رقابة مشددة" طوال مدة التحقيق.

وأعلن نوجنت ووكر، وكيل أعمال بولت البالغ راهنا 36 عاما، لوسيلة الإعلام "جامايكا غلينر"، أن العداء المعتزل استثمر أمواله في شركة "ستوكس أند سيكيوريتيز ليميتد" قبل أكثر من عشر سنوات "اتخذت كل التدابير لمعرفة نهاية هذه القصة"، موضحا أن حامل ثماني ذهبيات أولمبية قد لاحظ حالات غريبة في حسابه الأربعاء.

وأضاف ووكر "يتم تفحص محفظة (استثماراته) بالكامل". وبحسب الصحيفة، اختفت ملايين الدولارات من حساب بولت.

وكان بولت، اعتزل عام 2017 بعد عقد من الهيمنة على سباقات المسافات القصيرة في ألعاب القوى أحرز فيها 8 ذهبيات أولمبية و11 لقبا في بطولة العالم، وهو لا يزال يستحوذ على الرقمين القياسيين العالميين في سباقي 100 و200 متر.

المصدر: وكالات