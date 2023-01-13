قطر تنتزع تعادلا ثمينا أمام الإمارات وتصعد لنصف نهائي "خليجي 25"
انتزع منتخب قطر تعادلا ثمينا أمام نظيره الإماراتي 1-1 اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في "خليجي 25" لكرة القدم، ليحجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي.
وكان منتخب الإمارات سباقا للتسجيل في الدقيقة 77 عن طريق لاعبه فابيو دي ليما، ولكن القطريين أدركوا هدف التعادل قبل دقيقتين من نهاية المباراة بواسطة البديل تميم منصور.
أخيرا يظهر فابيو ليما بعد عرضية كايو— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 13, 2023
ثنائية كايو وليما تعود من جديد #الامارات 1 #قطر 0 #كأس_الخليج#منصة_الخليج#خليجي_25#دبي_الرياضيةpic.twitter.com/KxsCyGZNL1
حتى بصيص الامل أصبح في مهب الريح— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 13, 2023
المنتخب القطري يسجل الهدف الأول وهدف التعادل #الامارات 1 #قطر 1 #كأس_الخليج#منصة_الخليج#خليجي_25#دبي_الرياضيةpic.twitter.com/ewWuxsk1Pp
ورفعت قطر رصيدها إلى أربع نقاط في وصافة المجموعة الثانية، لتحجز بالتالي تذكرة العبور إلى الدور نصف النهائي برفقة البحرين المتصدرة بسبع نقاط.
في المقابل، ودعت الإمارات والكويت البطولة، باحتلالهما المركزين الرابع والثالث، برصيد نقطة واحدة و4 نقاط على الترتيب.
المصدر: RT