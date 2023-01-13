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قطر تنتزع تعادلا ثمينا أمام الإمارات وتصعد لنصف نهائي "خليجي 25"

الرياضة

قطر تنتزع تعادلا ثمينا أمام الإمارات وتصعد لنصف نهائي
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انتزع منتخب قطر تعادلا ثمينا أمام نظيره الإماراتي 1-1 اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في "خليجي 25" لكرة القدم، ليحجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

وكان منتخب الإمارات سباقا للتسجيل في الدقيقة 77 عن طريق لاعبه فابيو دي ليما، ولكن القطريين أدركوا هدف التعادل قبل دقيقتين من نهاية المباراة بواسطة البديل تميم منصور.

ورفعت قطر رصيدها إلى أربع نقاط في وصافة المجموعة الثانية، لتحجز بالتالي تذكرة العبور إلى الدور نصف النهائي برفقة البحرين المتصدرة بسبع نقاط.

في المقابل، ودعت الإمارات والكويت البطولة، باحتلالهما المركزين الرابع والثالث، برصيد نقطة واحدة و4 نقاط على الترتيب.

المصدر: RT

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