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جواو فيليكس يبدأ مغامرته الجديدة مع تشيلسي بأسوأ طريقة ممكنة

الرياضة

جواو فيليكس يبدأ مغامرته الجديدة مع تشيلسي بأسوأ طريقة ممكنة
AP
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تحولت المباراة الأولى للنجم البرتغالي جواو فيليكس مع فريقه الجديد تشيلسي إلى كابوس مساء الخميس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان فيليكس قد أتم انتقاله أمس الأربعاء إلى تشيلسي على سبيل الإعارة، قادما من أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم الجاري.

وبدأ الدولي البرتغالي مباراة فريقه الجديد ضد مضيفه فولهام أساسيا، وأهدر مجموعة من الفرص الخطيرة في الشوط الأول، قبل أن يحصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 58 إثر تدخل خشن ضد لاعب فولهام، كيني تيتي.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد بات فيليكس أول لاعب يطرد من صفوف تشيلسي، في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أن فيليكس هو أول لاعب بشكل عام يتلقى البطاقة الحمراء في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي، منذ فيديريكو فازيو الذي طرد من مباراة فريقه توتنهام أمام مانشستر سيتي، خلال أكتوبر 2014.

ولم يتوقف سوء حظ فيليكس في مباراته الأولى عند هذا الحد، فقد خسر تشيلسي مواجهته أمام فولهام بنتيجة 1-2 ونجح الأخير في تسجيل هدف الفوز بعد 20 دقيقة فقط من طرد النجم البرتغالي.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد تشيلسي عند 25 نقطة في المركز العاشر، بينما رفع فولهام رصيده بفضل فوزه إلى 31 نقطة في المركز السادس.

المصدر: وكالات

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