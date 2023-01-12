لاعبان عربيان في القائمة.. "الفيفا" يعلن عن المرشحين الـ14 لجائزة الأفضل "ذا بيست 2022"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس لائحة من 14 لاعبا مرشحين للفوز بجائزة الأفضل "ذا بيست 2022".

وشهدت القائمة تواجد الثنائي العربي، المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي، بجانب كل من الأرجنتيني جوليان ألفاريز، والإنجليزي جود بيلينجهام، والفرنسي كريم بنزيما، والبلجيكي كيفين دي بروين، والنرويجي إيرلينغ هالاند، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والسنغالي ساديو ماني، والفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والكرواتي لوكا مودريتش، والبرازيلي نيمار، ومواطنه فينيسيوس جونيور.

Here are the nominees for #TheBest FIFA Player! 🏆



Cast your vote for your men’s and women’s player on FIFA+! 🗳️https://t.co/oBHBYLotsZpic.twitter.com/nfJBfCKlJY — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 12, 2023

وتمنح الجائزة لأفضل لاعب كرة قدم في العام 2022، ومن المتوقع أن تكون المنافسة محصورة بين كريم بنزيما (صاحب الكرة الذهبية الأخيرة، بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا) وليونيل ميسي (بطل كأس العالم 2022 وأفضل لاعب في البطولة).

وتبدأ اليوم الخميس 12 يناير مرحلة التصويت النهائية، قبل الحفل الذي سيقام في 27 فبراير المقبل.

وتنقسم الأصوات إلى أربعة أجزاء: 25 % للصحفيين، 25 % لقادة منتخبات العالم، 25 % لمدربي المنتخبات، 25 % للجماهير.



وجاءت ترشيحات بقية الجوائز على النحو لتالي:

- أفضل لاعبة في 2022

أيتانا بونماتي (برشلونة)، ديبينها (نورث كارولينا كوراج)، جيسي فليمنج (تشيلسي)، أدا هيجربيرج (أولمبيك ليون)، سام كير (تشيلسي)، بيث ميد (أرسنال)، فيفيان ميديما (أرسنال)، أليكس مورجان (سان دييجو ويف)، لينا أوبيردورف (فولفسبورج)، ألكسندرا بوب (فولفسبورج)، أليكسيا بوتيلاس (برشلونة)، ويندي رينارد (أولمبيك ليون)، كيرا والش (برشلونة) وليا ويليامسون (أرسنال).

- جائزة أفضل مدرب كرة قدم للرجال

كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)، ديدييه ديشامب (فرنسا)، بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، وليد الركراكي (المغرب) وليونيل سكالوني (الأرجنتين).

- جائزة أفضل مدرب كرة قدم للسيدات

سونيا بومباستور (أولمبيك ليون)، إيما هايز (تشيلسي)، بيف بريستمان (كندا)، بيا سوندهاج (البرازيل)، مارتينا فوس تيكلينبرج (ألمانيا) وسارينا ويجمان (إنجلترا).

- أفضل حارس مرمى

أليسون بيكر (ليفربول)، ياسين بونو (إشبيلية)، تيبو كورتوا (ريال مدريد)، إيدرسون (مانشستر سيتي) وإميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

- أفضل حارسة مرمى

كريستين إندلر (أولمبيك ليون) وآن كاترين بيرجر (تشيلسي) وماري إيربس (مانشستر يونايتد) وميرل فرومز (فولفسبورج) وأليسا ناهر (شيكاغو ريد ستارز) وساندرا بانوس (برشلونة).

المصدر: وكالات