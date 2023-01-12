الكشف عن شعار كأس العالم للأندية بالمغرب

تم اليوم الخميس، الكشف عن شعار بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم "المغرب 2022"، قبيل القرعة المرتقبة يوم غد الجمعة في مركز محمد السادس بمدينة سلا.

واستوحي الشعار من كأس البطولة ويصور مختلف القارات المشاركة.

◀ الكشف عن شعار كأس العالم للأندية FIFA المغرب 2022™ 🇲🇦قُبيل قرعة الغد



◀ استُوحي الشعار من كأس البطولة ويُصَوّر مختلف القارات المشاركة.



◀ ستُشارك في البطولة سبعة أندية من مختلف الاتحادات القارية، إضافة لممثل البلد المضيف المغرب.



تفاصيل 👇👈 https://t.co/XE6K7jQWDqpic.twitter.com/t4Kd7DSlDq — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) January 12, 2023

وتشير القاعدة الذهبية للشعار الذي يشبه الكأس إلى أسس اللعبة الراسية، بينما تصور أعمدته التي جاءت منحنية أنيقة زرقاء مختلف القارات الحاضرة بأنديتها في البطولة، وتحمل هذه الأخيرة كرة قدم ذهبية زاهية تجسد المجد الذي ينتظر الفائزين بكأس العالم للأندية "المغرب 2022".

🟥 #آخر_خبر | الاتحاد الدولي لكرة القدم @fifaworldcup_ar يكشف عن شعار #كأس_العالم_للأندية التي يستضيفها المغرب 🇲🇦 في الفترة بين 1 و 11 فبراير المقبل pic.twitter.com/5gAuHvsp2c — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 12, 2023

وتقام منافسات البطولة بين 1 و11 فبراير 2023 بالمغرب للمرة الثالثة، بعدما استضافت المملكة نسختي عامي 2013 و2014، وتوج بها كل من بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني تواليا.

ويشارك في النسخة الحالية سبعة أندية وهي الوداد الرياضي المغربي، بطل دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب كل من ريال مدريد الإسباني (بطل أوروبا)، والأهلي المصري (وصيف بطل دوري أبطال إفريقيا)، وسياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، وفلامنغو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، وأوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا)، والهلال (بطل آسيا).

المصدر: "فيفا"