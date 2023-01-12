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مارسيلو يستعيد ذكرياته مع رونالدو باحتفال خاص في اليونان (فيديو)

الرياضة

مارسيلو يستعيد ذكرياته مع رونالدو باحتفال خاص في اليونان (فيديو)
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احتفل الظهير الأيسر المخضرم لنادي أولمبياكوس، البرازيلي مارسيلو، بهدفه في مرمى أتروميتوس خلال كأس اليونان، على طريقة زميله السابق في ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل مارسيلو هدف فريقه الثاني في مرمى أتروميتوس، ليستعيد ذكرياته مع صديقه المقرب رونالدو، حيث احتفل على طريقة النجم البرتغالي الشهيرة بتسجيل الأهداف من خلال الركض قليلا ثم القفز وفتح اليدين.

ولعب مارسيلو بجوار رونالدو في ريال مدريد لتسعة مواسم بين العامين 2009 و2018، حيث توطدت علاقتهما كما شكل الثنائي شراكة قوية في الجهة اليسرى للنادي الملكي، فضلا عن الاحتفالات المشتركة بينهما وتحديدا عقب أهداف "الدون".

وعندما غادر الظهير البرازيلي ريال مدريد في الصيف الماضي، سارع رونالدو الذي انضم مؤخرا للنصر السعودي، إلى الإشادة بزميله السابق.

وكتب "الدون" على "إنستغرام": "أكثر من مجرد زميل في الفريق، أخ الذي أعطته لي كرة القدم.. داخل وخارج الملعب، أحد أكبر النجوم الذين سعدت بمشاركة غرفة خلع الملابس معهم".

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة أولمبياكوس وأتروميتوس انتهت بالتعادل 2-2 لكن رفاق مارسيلو تأهلوا للدور المقبل بفضل تفوقهم في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3.

المصدر: sportbible.com

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