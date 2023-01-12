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رسميا.. ريال مدريد يعلن عن أول الراحلين في يناير

الرياضة

رسميا.. ريال مدريد يعلن عن أول الراحلين في يناير
Legion-Media
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أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي إعارة أحد لاعبيه الشباب إلى نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني.

وذكر الملكي في بيانه إعارة لاعبه الشاب، أنطونيو بلانكو، إلى ديبورتيفو ألافيس لمدة 6 أشهر وحتى نهاية الموسم الحالي في يونيو 2023.

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وتمكن بلانكو، البالغ 22 عاما، من لفت أنظار المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، خلال الفترة الاخرة ليتمكن من حجز مكان له في قائمة الفريق الأول للنادي الملكي خلال الموسم الحالي.

وشارك بلانكو، الذي يجيد اللعب في خط الوسط، مع المينريغي هذا الموسم في 4 لقاءات، بواقع 3 مباريات في الدوري الإسباني ومباراة في كأس ملك إسبانيا.

المصدر: "وكالات"

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