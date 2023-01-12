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"خليجي 25".. برنامج مباريات الخميس وسيناريوهات التأهل

الرياضة

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تقام مساء اليوم الخميس مباراتان حاسمتان في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس "خليجي 25" لكرة القدم المقامة في العراق.

ويلعب صاحب الأرض العراق ضد اليمن فيما تلعب عمان ضد السعودية.

وستقام المباراتان في نفس التوقيت في تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية.

واقتصرت المنافسة على بطاقتي التأهل في المجموعة الأولى بين العراق (4 نقاط)، وعمان (4 نقاط)، والسعودية (3 نقاط)، بينما فقد اليمن كل حظوظه بعد خسارته في أول جولتين ولم يحصل على أي نقطة.

ويحتاج المنتخب العراقي لنقطة التعادل أو الفوز على اليمن للتأهل مباشرة للدور المقبل بغض النظر عما ستسفر عنه نتيجة مباراة عمان والسعودية.

وبدوره يحتاج منتخب عمان للتعادل أو الفوز أمام السعودية للتأهل مباشرة، فيما تحتاج الأخيرة للفوز لحجز بطاقة العبور.

المصدر: RT

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