مؤشرات جديدة قبل اتخاذ القرار بخصوص مشاركة المغرب في "الشان" بالجزائر

شهدت مشاركة المغرب في بطولة أمم إفريقيا للمحليين انفراجة كبيرة، بعد قرار الاتحاد المغربي لكرة القدم، عودة لاعبي المنتخب للمحليين لمعسكر المنتخب التحضيري للبطولة.

وتلقى لاعبو المحلي المغربي تعليمات للعودة مجددا لمجمع محمد السادس، بعدما غادروه قصد اللحاق بنواديهم، وهو ما يعني احتمالا كبيرا بمشاركة المغرب في بطولة "الشان" التي تستضيفها الجزائر.

ووفقا لموقع "كوورة" هناك مؤشر آخر يعزز مشاركة المغرب في البطولة القارية،وهو نقل "كاف" لمسؤولي المغرب أنباء عن قبول اللجنة المنظمة للجزائر بالشرط الخاص بالطائرة المغربية، لذلك بادر الاتحاد الإفريقي إلى إعلان قائمة المنتخب المحلي المغربي المشارك في "الشان"، عبر موقع البطولة الرسمي، الذي رشحه للدفاع عن لقبه.

وكانت مصادر أفادت بأن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، سيحضر للمغرب قادما من الجزائر، بعد حضوره أعمال المكتب التنفيذي للاتحاد، على هامش ترتيبات حفل افتتاح "الشان"، ومعه سيحمل القرار الحاسم، والذي سيعلن رسميا مشاركة المنتخب المغربي المحلي في البطولة، بعد موافقة الجزائر على حلول طائرة الخطوط الملكية المغربية في قسنطينة.

ومن المقرر أن يقضي موتسيبي، رفقة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخميس، لحضور قرعة مونديال الأندية الجمعة، وبعدها العودة إلى الجزائر لحضور افتتاح "الشان".

المصدر: "موقع كوورة"