قناة عربية واحدة تبث مباريات مونديال كرة اليد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، قائمة القنوات التي ستبث مباريات بطولة كأس العالم المزمع تنظيمها في السويد وبولندا خلال الفترة بين 11 و29 يناير الجاري.

ونشر الاتحاد الدولي على موقعه، بيانا كشف فيه عن القنوات التي حصلت على حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة اليد.

وشملت القائمة، قناة عربية وحيدة وهي قناة "SSC" الرياضية السعودية التي ستذيع جميع مباريات المنتخب السعودي بجانب بعض المباريات الأخرى في البطولة.

ولم تعلن أي قناة عربية أخرى عن بث مباريات البطولة رغم مشاركة سبع منتخبات عربية، وهي مصر، والمغرب، وتونس، والبحرين، وقطر، والجزائر، بجانب المنتخب السعودي.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب سلوفينيا وبولندا وفرنسا، بينما تلعب قطر والجزائر في المجموعة الخامسة بجانب ألمانيا وصربيا.

ويلعب منتخبا مصر والمغرب في المجموعة السابعة بجانب كرواتيا وأمريكا، فيما تلعب تونس والبحرين بجوار الدنمارك حاملة اللقب وبلجيكا في المجموعة الثامنة.

المصدر: وكالات