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باريس سان جيرمان يحسم موقفه من التعاقد مع المغربي أوناحي

الرياضة

باريس سان جيرمان يحسم موقفه من التعاقد مع المغربي أوناحي
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حسمت إدارة باريس سان جيرمان، موقفها بشكل نهائي من التعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع المغربي، عز الدين أوناحي، المحترف بصفوف نادي أنجيه، متذيل الدوري الفرنسي.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه في موقع "تويتر": "باريس سان جيرمان لن يضم عز الدين أوناحي، إنه ليس جزءا من خطط النادي، حيث يتبع باريس سان جيرمان نوعا مختلفا من الاستراتيجية تحت قيادة (مديره الرياضي) لويس كامبوس، ويثق في مواهبه".

وأضاف رومانو: "يخطط سان جيرمان لإعطاء الثقة للاعبه الشاب زايري ايميري في هذا المركز (الذي يشغله أوناحي وهو لاعب الوسط ومحرك اللعب)".

وارتبط اسم أوناحي البالغ عمره 22 عاما، بالانتقال إلى أندية عدة بعد تألقه مع منتخب المغرب في مونديال قطر، من بينها ليستر سيتي، وبرشلونة، ونابولي، ومارسيليا.

المصدر: فابريزيو رومانو

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