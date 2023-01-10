باريس سان جيرمان يحسم موقفه من التعاقد مع المغربي أوناحي

حسمت إدارة باريس سان جيرمان، موقفها بشكل نهائي من التعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع المغربي، عز الدين أوناحي، المحترف بصفوف نادي أنجيه، متذيل الدوري الفرنسي.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه في موقع "تويتر": "باريس سان جيرمان لن يضم عز الدين أوناحي، إنه ليس جزءا من خطط النادي، حيث يتبع باريس سان جيرمان نوعا مختلفا من الاستراتيجية تحت قيادة (مديره الرياضي) لويس كامبوس، ويثق في مواهبه".

Paris Saint-Germain will not go for Azzedine Ounahi. It’s not part of plans as PSG follow different kind of strategy under Luis Campos, trusting their own talents. 🔵🔴 #PSG



PSG plan to trust Zaïre-Emery for the future in that position. pic.twitter.com/qM17emhKQ1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2023

وأضاف رومانو: "يخطط سان جيرمان لإعطاء الثقة للاعبه الشاب زايري ايميري في هذا المركز (الذي يشغله أوناحي وهو لاعب الوسط ومحرك اللعب)".

وارتبط اسم أوناحي البالغ عمره 22 عاما، بالانتقال إلى أندية عدة بعد تألقه مع منتخب المغرب في مونديال قطر، من بينها ليستر سيتي، وبرشلونة، ونابولي، ومارسيليا.

المصدر: فابريزيو رومانو