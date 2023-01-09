شاهد.. هدف كوميدي يجبر حارس مرمى على طلب التبديل في "خليجي 25"

خطف حارس مرمى اليمن علي فضل الأضواء سلبا خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره العماني ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس "خليجي 25" لكرة القدم.

وشارك علي فضل في المباراة بديلا للحارس الأساسي سالم الهارش الذي أصيب خلال عملية الإحماء.

وسجل علي فضل الهدف الأول لعمان بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية، ثم تسبب بالهدف الثاني في الدقيقة 37 بطريقة كوميدية، حين فشل في إمساك تسديدة سهلة من ركلة حرة للاعب العماني أرشد العلوي ليطلب التبديل من الجهاز الفني، لشعوره على ما يبدو بالذنب.

⚽️ التعادل العماني من خطأ فادح



منتخب عمان يدرك التعادل بواسطة أرشد العلوي من ضربة حرة مباشرة وخطأ فادح من حارس المرمى اليمني

🇴🇲 #عمان 2

🇾🇪 #اليمن 2#خليجي25pic.twitter.com/iBP9V40GFk — الدوري الكويتي 🇰🇼 (@Cafeeh_Vairos) January 9, 2023

- خطأ فادح من حارس اليمن 😅 pic.twitter.com/xowfuXEzw6 — Òsama 🇸🇦 (@Siiros2) January 9, 2023

ولكن وتحت إلحاح زملائه بقي علي فضل في الملعب قبل أن يستبدل بمحمد أمان مطلع الشوط الثاني.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز عمان بنتيجة 3-2.

المصدر: مواقع التواصل