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شاهد.. هدف كوميدي يجبر حارس مرمى على طلب التبديل في "خليجي 25"

الرياضة

شاهد.. هدف كوميدي يجبر حارس مرمى على طلب التبديل في
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خطف حارس مرمى اليمن علي فضل الأضواء سلبا خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره العماني ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس "خليجي 25" لكرة القدم.

وشارك علي فضل في المباراة بديلا للحارس الأساسي سالم الهارش الذي أصيب خلال عملية الإحماء. 

وسجل علي فضل الهدف الأول لعمان بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية، ثم تسبب بالهدف الثاني في الدقيقة 37 بطريقة كوميدية، حين فشل في إمساك تسديدة سهلة من ركلة حرة للاعب العماني أرشد العلوي ليطلب التبديل من الجهاز الفني، لشعوره على ما يبدو بالذنب.

ولكن وتحت إلحاح زملائه بقي علي فضل في الملعب قبل أن يستبدل بمحمد أمان مطلع الشوط الثاني.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز عمان بنتيجة 3-2.

المصدر: مواقع التواصل

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